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Форвард «Акрона» Беншимол назвал главные отличия российского футбола от португальского

Форвард «Акрона» Беншимол назвал главные отличия российского футбола от португальского
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22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол, ранее игравший в чемпионате Португалии, сравнил российский и португальский футбол.

«Сразу бросилось в глаза, что тут больше физики, мужской футбол. В Португалии больше техники, пытаются тактически разыгрывать, решать моменты за счёт индивидуального мастерства. Там больше любят работать с мячом. В России же бывают игры, где побеждают в борьбе, в единоборствах. Футбол достаточно агрессивный, а игроки физически хорошо подготовлены», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

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