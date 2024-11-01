Форвард «Акрона» Беншимол назвал главные отличия российского футбола от португальского

22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол, ранее игравший в чемпионате Португалии, сравнил российский и португальский футбол.

«Сразу бросилось в глаза, что тут больше физики, мужской футбол. В Португалии больше техники, пытаются тактически разыгрывать, решать моменты за счёт индивидуального мастерства. Там больше любят работать с мячом. В России же бывают игры, где побеждают в борьбе, в единоборствах. Футбол достаточно агрессивный, а игроки физически хорошо подготовлены», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.