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Владимир Федотов ответил, получается ли у Николича сделать ЦСКА лучше

Владимир Федотов ответил, получается ли у Николича сделать ЦСКА лучше
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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе сербского специалист Марко Николича, возглавляющего армейцев.

— Как вам ЦСКА при Николиче?
— Зачем мне это?..

— Кажется, ЦСКА не намного лучше, чем при вас.
— Мы не говорим, лучше или хуже. Мы должны понимать, как сделать лучше ЦСКА.

— У Николича получается сделать ЦСКА лучше?
— Спросите у Николича. Или у руководства клуба, — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Марко Николич возглавил ЦСКА после ухода Владимира Федотова летом 2024 года. В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги армейцы сыграют со «Спартаком». Встреча состоится в эту субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка), второе место занимает «Зенит» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (28 очков).

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