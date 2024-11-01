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Форвард «Акрона» Беншимол: большинство жителей Португалии по-прежнему боготворят Роналду

Форвард «Акрона» Беншимол: большинство жителей Португалии по-прежнему боготворят Роналду
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22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол рассказал, как в Португалии относятся к Криштиану Роналду.

— Можешь сравнить жизнь в Португалии и в России?
— Мы жили в неспокойном районе, где была некая турбулентность. Я многое видел за своё детство, но родители мне объясняли, что правильно, а что нет. В Португалии жизнь была насыщенной.

— Там по-прежнему боготворят Роналду?
— Большинство жителей боготворят его. Они счастливы жить в одно время с ним. Криш является самой большой звездой за всю историю Португалии. У него потрясающие рекорды, столько всего выигрывал! Да, ему не удалось взять Кубок мира, но зато на Евро побеждал. Это один из лучших футболистов мира, — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

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