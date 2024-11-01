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Иван Таранов: что такого в уходе Корниленко из «Крыльев Советов»? Может, он просто устал

Иван Таранов: что такого в уходе Корниленко из «Крыльев Советов»? Может, он просто устал
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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался об уходе Сергея Корниленко из «Крыльев Советов».

«Я не знаю, почему из ухода Корниленко из «Крыльев Советов» раздувают такую историю. Может, человек просто устал. Может, он хочет сменить вид деятельности. Насколько я знаю, Сергей имеет тренерскую категорию А УЕФА. Что тут такого, чтобы так много об этом разговаривать? Он сделал достаточно много хорошего для клуба. Если бы в «Крыльях» были существенные перемены, тогда можно было бы разговаривать и предполагать более конкретно», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Корниленко работал в «Крыльях Советов» спортивным директором.

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