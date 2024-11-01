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Жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России: во сколько начало, где смотреть

Жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 1 ноября, состоится жеребьёвка 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч Премьер».

В жеребьёвке примут участие четыре клуба-победителя шестого отборочного раунда Пути регионов и команды, которые заняли третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа Пути РПЛ. Клубы Пути регионов и Пути РПЛ будут распределены по двум корзинам. Слепым жребием из них будут поочерёдно отбираться шары, формируя четыре пары клубов на первом этапе 1/4 финала плей-офф нижней сетки турнира.

На домашней арене матчи 1/4 финала проведут победители шестого отборочного раунда Пути регионов. Встречи пройдут 26–28 ноября.

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