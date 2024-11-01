Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Спартака»

Экс-футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби армейской команды со «Спартаком». Игра 14-го тура РПЛ состоится в субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск.

«Я увидел, что ЦСКА не победил в двух последних дерби, но замечаю, что [у команды] хороший настрой. Это первое дерби между Николичем и Станковичем. Оно будет интересно и для нас, сербов, потому что один тренер, скажем так, из «Црвены Звезды», другой — из «Партизана». Двойное дерби.

Учитывая, что ЦСКА играет дома, и я бывший игрок команды, надеюсь, что ЦСКА победит», — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».