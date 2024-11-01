Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал самое памятное дерби со «Спартаком»

Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич назвал своё самое памятное дерби с московским «Спартаком».

— Твоё самое памятное дерби?

— У нас было много побед над «Спартаком», много забитых голов, так что одно дерби выбрать не могу, было много хороших, — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в субботу, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка), второе место занимает «Зенит» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (28 очков).