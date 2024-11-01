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Зоран Тошич: в нынешнем «Манчестер Юнайтед» у меня было бы больше шансов заиграть

Зоран Тошич: в нынешнем «Манчестер Юнайтед» у меня было бы больше шансов заиграть
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед» ему было бы проще закрепиться, чем в команде образца 2009-2010 годов. Напомним, серб перешёл в российский клуб именно из стана «красных дьяволов» в возрасте 23 лет. Он не смог закрепиться в гранде АПЛ.

— Если бы ты сейчас был бы 23-летним, в этом «Манчестер Юнайтед» у тебя было бы больше шансов попасть в основу?
— Думаю, да, было бы больше шансов, — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Тошич стал легендой ЦСКА, проведя в команде семь лет. Он провёл за армейцев 241 матч, забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

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