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Тошич рассказал, как долго адаптировался в ЦСКА после перехода

Тошич рассказал, как долго адаптировался в ЦСКА после перехода
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал, как долго адаптировался в московском клубе после перехода из «Манчестер Юнайтед».

— Сколько времени тебе понадобилось на адаптацию, когда ты приехал из Европы в Россию?
— Мне не понадобилось много времени, потому что [в команде] меня ждали свои — Красич, Рахимич, с первого месяца всё было хорошо… Моя первая игра как раз выпала на дерби со «Спартаком». Да, конечно, каждому иностранцу нужно время на адаптацию, но в случае с Пьяничем, думаю, меньше, чем другим.

— Когда ты приехал в Россию, знал ли какие-то русские слова?
— Не помню, но я быстро [выучил], — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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