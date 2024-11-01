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Зоран Тошич: нужно забывать места в таблице, когда дерби? Да!

Зоран Тошич: нужно забывать места в таблице, когда дерби? Да!
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о принципиальности дерби со «Спартаком», а также вспомнил первый матч между армейцами и красно-белыми на «ВЭБ Арене».

«Да, я играл со «Спартаком» на «ВЭБ Арене», это был первый год на этом стадионе. Вроде бы мы проиграли, но дерби — это всегда по-другому. Нужно подзабывать места в таблице, когда дерби? Да-да», — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в субботу, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.

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