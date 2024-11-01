В сборной Брунея объяснили информацию о том, что сыграют с Россией любительской командой

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала новость о том, что брунейцы планируют сыграть с Россией любительским составом. Она объяснила, что информация была неправильно преподнесена российскими СМИ. Сборная Брунея сыграет с Россией основной командой, за исключением нескольких позиций.

«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. Сейчас в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедут несколько перспективных игроков, а два-три футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела. Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — приводит слова Картиены Sport24.

Напомним, матч с Брунеем состоится 15 ноября в Краснодаре.