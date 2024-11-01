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Агент Виллиана Жозе опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент Виллиана Жозе опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Спартака»
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Футбольный агент Николо Аркури, представляющий интересы нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, рассказал, что информация о том, что бразилец в зимнее трансферное окно может перейти в бразильский «Палмейрас», не соответствует действительности.

«Это неправда», — приводит слова агента «РИА Новости Спорт».

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня 2024 года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1). Красно-белые после 13 туров РПЛ сезона-2024/2025 занимают шестое место в турнирной таблице.

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