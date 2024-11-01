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Андрей Ещенко: Лига чемпионов остаётся Лигой чемпионов вне зависимости от формата

Андрей Ещенко: Лига чемпионов остаётся Лигой чемпионов вне зависимости от формата
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

«Когда есть время, я смотрю Лигу чемпионов. Недавно видел матч между «Барселоной» и «Баварией». Формат не так важен. Всё равно в Лиге чемпионов игроки выходят на поле и бьются, защищают имя клуба. Лига чемпионов остаётся Лигой чемпионов вне зависимости от формата. Всё равно футболисты выходят на игры этого турнира максимально заряженными», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, с текущего сезона Лига чемпионов проходит по обновленному формату. Теперь в турнире участвуют 36 команд вместо 32. В нём больше нет группового этапа, все команды объединены в общей турнирной таблице.

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