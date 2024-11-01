Экс-скаут ЦСКА Чистяков: поразило, каким подкаблучником оказался Вернблум

Экс-скаут московского ЦСКА Антон Чистяков рассказал, чем его поразил бывший полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум.

«Каким подкаблучником оказался. На поле Понтус — воин, глотку готов грызть даже своим. А вот за полем делает всё по согласованию с женой. Часто ездил с ней, решения принимал вообще всякий раз, только поговорив с ней. Можно сказать, Понтусом управляла жена. Особенно мы это ощутили, когда продлевали контракт. Одно из её условий — снимать им с Понтусом дом. Что совсем не вписывалось в наш бюджет на аренду квартир. А нужен был именно дом, причём в элитном районе. Дом нашли, но его владелец тоже оказался непростым человеком. В итоге Понтус и продлил контракт, и обновил жильё», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, шведский футболист Понтус Вернблум выступал за ПФК ЦСКА с 2012 по 2018 год.