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Тошич высказался о противостоянии Николича и Станковича

Тошич высказался о противостоянии Николича и Станковича
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о грядущем противостоянии главного тренера армейцев Марко Николича с Деяном Станковичем, возглавляющим «Спартак».

— Ты сам из «Партизана». Как думаешь, для Николича будет важно, что Станкович из «Црвены Звезды»?
— Думаю, он больше будет смотреть на это как на матч ЦСКА и «Спартака», но, с другой стороны, все будут смотреть это матч, как и в Сербии. Ему будет принципиально выиграть, — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в субботу, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск.

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