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Мостовой: «Ростов» не может всё время терять очки, но преимущество всё равно у «Динамо»

Мостовой: «Ростов» не может всё время терять очки, но преимущество всё равно у «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Страсбурга» и «Сельты» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Динамо» вязло на вооружение поговорку: «Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Но всё время это не может продолжаться. А «Ростов» не может постоянно терять очки. Все серии когда-то прерываются. Всё равно преимущество у «Динамо», поскольку играют дома. Видно, что в «Ростове» все чувствуют себя некомфортно. Думаю, будет нервная игра», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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