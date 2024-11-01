Мостовой: «Ростов» не может всё время терять очки, но преимущество всё равно у «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака», «Страсбурга» и «Сельты» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо» вязло на вооружение поговорку: «Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Но всё время это не может продолжаться. А «Ростов» не может постоянно терять очки. Все серии когда-то прерываются. Всё равно преимущество у «Динамо», поскольку играют дома. Видно, что в «Ростове» все чувствуют себя некомфортно. Думаю, будет нервная игра», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.