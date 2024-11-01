Созин: если на матч с Россией выйдет не основа Брунея — этого у нас никто не поймёт

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем. Игра пройдёт 15 ноября в Краснодаре.

«Сейчас все активно обсуждают, а кто-то даже возмущается, что Бруней якобы привезёт на матч со сборной России второй состав. Я этих обсуждений не очень понимаю.

Во-первых, скажите, а кто определяет, какая команда — первая, а какая — вторая? Карпин так же ведь подходит к этому вопросу: есть основной состав, а есть стартовый. И в основной состав необязательно входит «первая», придуманная болельщиками, сборная. Почему тогда мы считаем, что у Брунея есть какое-то разделение?

Во-вторых: если на матч со сборной России выйдет не основной состав Брунея — этого у нас никто не поймёт. Это ведь не Аргентина, где с Месси, например, и с Эмилиано Мартинесом — это основной состав, а без них — нет. У нас сборную Брунея особо не знают, чтобы разбираться в их составе, а потом возмущаться. И даже если бы знали — вы уверены, что между этими составами такая большая разница, учитывая уровень сборной соперника в целом?

И, наконец, в-третьих. Россия уже играла с Кубой: забили восемь голов, попали после этого матча в «Книгу рекордов Гиннесса». Что плохого было в той игре? Полный стадион, радость для болельщиков, праздник получился. А то, что у Кубы тогда сыграла не основа, никого особо не волновало. Поэтому не очень понятно, почему этот вопрос так сильно должен волновать сейчас», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».