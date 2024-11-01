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Снейдер заявил, что его «ограбили», не вручив «Золотой мяч» в 2010 году

Снейдер заявил, что его «ограбили», не вручив «Золотой мяч» в 2010 году
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Бывший полузащитник мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что его «ограбили», не вручив «Золотой мяч» по итогам 2010 года.

«Меня «ограбили», не дав «Золотой мяч» в 2010 году. Но, если честно, я больше рад тому, что люди всё ещё говорят об этом 14 лет спустя. И они говорят мне: «Уэс, тебя «обокрали» в 2010 году», — приводит слова Снейдера Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что в сезоне-2009/2010 «Интер», за который тогда выступал Снейдер, выиграл Серию А и Лигу чемпионов, а сборная Нидерландов добралась до финала чемпионата мира — 2010.

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