Семшов: «Динамо» показывает бесшабашный футбол, они — фавориты матча с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал предстоящий матч московского «Динамо» с «Ростовом».

«В матче «Динамо» — «Ростов» будут голы. Да, «Ростов» в нынешнем сезоне не тот, что в прошлом. Казалось, что они будут прибавлять и действовать более уверенно, так как молодые футболисты набрались опыта. Но что-то пока идёт не так. Наверное, местами мешают травмы и ошибки, которые допускает команда при выходе из обороны в атаку.

«Динамо» показывает бесшабашный футбол. Пока забивают на гол больше, чем пропускают. «Динамо» — фаворит, потому что играют дома. Надеюсь, динамовцы докажут свою бесшабашность и в матче с «Ростовом». Но всё может быть, потому что «Ростов» уже обыгрывал «Динамо» в Москве», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.