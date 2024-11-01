Игорь Семшов: играть с Брунеем уже неприлично, а ещё и со вторым составом — неуважение

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал информацию, что сборная Брунея может привезти второй состав на товарищеский матч с Россией.

«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезёт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам. Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещё и со вторым составом — это неуважение.

Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве — народ увидит сборную, придёт и поболеет. Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.