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Игорь Семшов: играть с Брунеем уже неприлично, а ещё и со вторым составом — неуважение

Игорь Семшов: играть с Брунеем уже неприлично, а ещё и со вторым составом — неуважение
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал информацию, что сборная Брунея может привезти второй состав на товарищеский матч с Россией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезёт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам. Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещё и со вторым составом — это неуважение.

Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве — народ увидит сборную, придёт и поболеет. Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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