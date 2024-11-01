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Лаутаро Мартинес рассказал, как его изменил переезд в Италию

Лаутаро Мартинес рассказал, как его изменил переезд в Италию
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Нападающий сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что изменилось в его жизни с момента переезда в Италию в 2018 году.

«Я повзрослел как мужчина и как футболист. Приехал в Италию, когда был 20-летним мальчиком, и за эти шесть лет стал отцом и мужем. Это позволило мне вырасти и как футболист, и с большой гордостью стать капитаном «Интера», — приводит слова Мартинеса Icon Magazine.

Напомним, в 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

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