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Артём Дзюба назвал игроков «Амкала» полупокерами

Артём Дзюба назвал игроков «Амкала» полупокерами
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился некоторыми выводами по итогам своего опыта в медиафутболе. 36-летний форвард сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Дзюба пнул одного из медиафутболистов, так как Артёму не понравились слова, которые он услышал. После этого завязалась потасовка, а президент «Амкала» увёл свою команду с поля.

«В медиафутболе много негативных персонажей, в «Амкале» достаточно персонажей. Но я не хочу рекламировать их, поскольку эти полупокеры потом начинают в своих соцсетях пиариться на этом. Президент «Амкала» Герман Попков? Он вообще боялся что-либо сказать, заикался и побледнел, за него эти подходили и что-то тявкали», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале «Брейн в деле».

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