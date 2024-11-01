Артём Дзюба назвал игроков «Амкала» полупокерами

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился некоторыми выводами по итогам своего опыта в медиафутболе. 36-летний форвард сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Дзюба пнул одного из медиафутболистов, так как Артёму не понравились слова, которые он услышал. После этого завязалась потасовка, а президент «Амкала» увёл свою команду с поля.

«В медиафутболе много негативных персонажей, в «Амкале» достаточно персонажей. Но я не хочу рекламировать их, поскольку эти полупокеры потом начинают в своих соцсетях пиариться на этом. Президент «Амкала» Герман Попков? Он вообще боялся что-либо сказать, заикался и побледнел, за него эти подходили и что-то тявкали», — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале «Брейн в деле».