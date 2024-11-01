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Лаутаро Мартинес: хочется стать капитаном. Это будет хорошей вишенкой на торте

Лаутаро Мартинес: хочется стать капитаном. Это будет хорошей вишенкой на торте
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Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, какие цели перед ним стоят на профессиональную карьеру.

«Я всегда говорю, что доска трофеев никогда не бывает слишком большой, и место для новых трофеев всегда можно найти, с удовольствием. Это правда, что мне посчастливилось выиграть уже много с моей сборной и с моим клубом, но всегда нужно стремиться заработать следующие награды. Конечно, хочется взять чемпионство Италии и стать капитаном. Думаю, это было бы хорошей вишенкой на торте», — приводит слова Мартинеса Icon Magazine.

Напомним, в 2024 году Лаутаро Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

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