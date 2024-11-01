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Арне Слот: ещё в юности знал, что буду тренером

Арне Слот: ещё в юности знал, что буду тренером
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что с юных лет мечтал о тренерской профессии. Ранее нидерландский специалист работал во главе «Фейеноорда». «Ливерпуль» Слот возглавил прошлым летом.

«Думаю, я уже в довольно юном возрасте знал, что хочу стать тренером или менеджером. Мой отец был тренером в любительском клубе, а ещё он был учителем, так что постоянно был занят. Он часто спрашивал меня, могу ли я провести занятия вместо него, и мне это всегда нравилось», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» после девяти туров английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

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