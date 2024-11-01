Геркус назвал фаворита дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящем московском дерби ЦСКА — «Спартак». Игра 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоится в субботу, 2 ноября, на домашнем стадионе армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«ЦСКА играет против «Спартака», тут тоже случиться может всякое, но я склоняюсь к мысли, что шансы армейцев повыше. Они сейчас спокойнее и чётче. В дерби хладнокровие может помочь. На «Спартак» будет давить страх поражения, ведь неудача, скорее всего, поставит крест на их медальных амбициях. Ну и запустит с новой силой все те классические разговоры о «Спартаке»: а того ли они подписали тренера, а так ли хороши трансферы, а что делать и как жить», — написал Геркус в своём телеграм-канале.