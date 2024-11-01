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ПСЖ пожизненно отстранил фаната за расистские высказывания

ПСЖ пожизненно отстранил фаната за расистские высказывания
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Французский клуб «Пари Сен-Жермен» отстранил болельщика за его высказывание в отношении атакующего полузащитника клуба Ли Кан Ина.

«ПСЖ» не терпит никакой формы расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, был навсегда исключён из фан-клуба, а игрок получил извинения сразу после тренировки», — говорится в официальном заявлении клуба в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошёл во время тренировки «ПСЖ» перед матчем с «Марселем». Фанат поприветствовал игроков парижского клуба и, когда на поле выходил южнокорейский футболист Ли Кан Ин, выкрикнул: «Вперёд, мой китаец». Полузащитнику 23 года. Он выступает за «ПСЖ» с 2023 года.

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