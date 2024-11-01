Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Кубарси: из-за матчей Лиги чемпионов проходится пропускать школу

Защитник «Барселоны» Кубарси: из-за матчей Лиги чемпионов проходится пропускать школу
Комментарии

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о совмещении учёбы и футбольной карьеры. Он заявил, что после утренней тренировки отправляется в школу. А иногда приходится пропускать учёбу из-за матчей Лиги чемпионов — тогда он просит конспекты у одноклассников.

«Я учусь на втором курсе средней школы. Утром тренируюсь с «Барселоной», а затем иду в школу и нахожусь там с 15:00 до 20:00. Если проходит матч Лиги чемпионов или мне нужно отправиться на выезд с командой — приходится пропускать школу. Тогда я прошу у одноклассников конспекты с пропущенным материалом», — приводит слова Пау Кубарси RAC 1.

Материалы по теме
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет
Истории
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android