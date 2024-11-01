Защитник «Барселоны» Кубарси: из-за матчей Лиги чемпионов проходится пропускать школу

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о совмещении учёбы и футбольной карьеры. Он заявил, что после утренней тренировки отправляется в школу. А иногда приходится пропускать учёбу из-за матчей Лиги чемпионов — тогда он просит конспекты у одноклассников.

«Я учусь на втором курсе средней школы. Утром тренируюсь с «Барселоной», а затем иду в школу и нахожусь там с 15:00 до 20:00. Если проходит матч Лиги чемпионов или мне нужно отправиться на выезд с командой — приходится пропускать школу. Тогда я прошу у одноклассников конспекты с пропущенным материалом», — приводит слова Пау Кубарси RAC 1.