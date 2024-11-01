Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-одноклубник тен Хага: увольнение из «Манчестер Юнайтед» полностью уничтожило Эрика

Экс-одноклубник тен Хага: увольнение из «Манчестер Юнайтед» полностью уничтожило Эрика
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший одноклубник Эрика тен Хага Ханс Краай рассказал, как нидерландский специалист отреагировал на новости об увольнении из «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю, что он зарабатывал большие деньги, и люди считают, что это помогает справиться с проблемами. Но нет, он полностью, совершенно опустошён, он полностью уничтожен. В такие моменты ты не думаешь о деньгах. Это придёт позже. У меня тоже нет ощущения, что я должен позвонить ему завтра и спросить: «Ты ещё можешь сводить концы с концами, ты ещё можешь покупать продукты?» Конечно, нет, я этого не сделаю, но сейчас у Эрика есть проблемы, это точно», — приводит слова Краая Mirror.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения в рамках матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», в котором команда нидерландца уступила со счётом 1:2. «Красные дьяволы» в этом сезоне набрали 11 очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Ван Нистелрой высказался о причинах увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android