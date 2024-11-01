Экс-одноклубник тен Хага: увольнение из «Манчестер Юнайтед» полностью уничтожило Эрика

Бывший одноклубник Эрика тен Хага Ханс Краай рассказал, как нидерландский специалист отреагировал на новости об увольнении из «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю, что он зарабатывал большие деньги, и люди считают, что это помогает справиться с проблемами. Но нет, он полностью, совершенно опустошён, он полностью уничтожен. В такие моменты ты не думаешь о деньгах. Это придёт позже. У меня тоже нет ощущения, что я должен позвонить ему завтра и спросить: «Ты ещё можешь сводить концы с концами, ты ещё можешь покупать продукты?» Конечно, нет, я этого не сделаю, но сейчас у Эрика есть проблемы, это точно», — приводит слова Краая Mirror.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения в рамках матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», в котором команда нидерландца уступила со счётом 1:2. «Красные дьяволы» в этом сезоне набрали 11 очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.