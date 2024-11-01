Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак».

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в примерно одинаковом состоянии. Они находятся рядом, поэтому должна получиться хорошая игра. Логично, что для меня фаворит матча — «Спартак». Определяющими в игре станут реализация всех игр и ошибки в обороне. Мы знаем, как играет ЦСКА», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, команды встретятся 2 ноября, в субботу, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.