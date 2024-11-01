Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ещенко высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»

Андрей Ещенко высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и ЦСКА подходят к дерби в примерно одинаковом состоянии. Они находятся рядом, поэтому должна получиться хорошая игра. Логично, что для меня фаворит матча — «Спартак». Определяющими в игре станут реализация всех игр и ошибки в обороне. Мы знаем, как играет ЦСКА», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, команды встретятся 2 ноября, в субботу, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

Материалы по теме
Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android