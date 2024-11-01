«Пари НН» и другие нижегородские клубы сыграют в форме в честь Дня народного единства

«Пари НН» и еще шесть нижегородских спортивных клубов – баскетбольный «Пари НН», хоккейные «Торпедо» и «Старт», футзальные «Торпедо», «Норманочка» и волейбольный АСК – проведут домашние или выездные матчи в эксклюзивной форме единого стиля, изготовленной в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Пари НН».

«Комплекты разработала АНО «Нижний 800» в рамках проекта «Вместе за Нижний», который реализовывается четвертый год подряд. Проект связывает нижегородскую историю и культурный код города со спортом. Ранее он был посвящён архитектуре и городской айдентике. В этом году главной темой проекта стало Второе Народное ополчение 1612 года – важное историческое событие, которое оказало большое влияние на ход истории России», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

Отметим, что «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ахматом» на выезде в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.