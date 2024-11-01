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Стал известен список комментаторов 14-го тура РПЛ

Стал известен список комментаторов 14-го тура РПЛ
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Определены комментаторы матчей 14-го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Имена озвучили в телеграм-канале «Матч Премьер».

Так, на игре «Динамо» Москва — «Ростов» будут работать Роман Трушечкин и Дмитрий Жичкин.

«Локомотив» — «Рубин» сыграют под комментарии Константина Генича и Михаила Меламеда.

Встречу «Зенита» и махачкалинского «Динамо» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов.

Дерби «Спартака» и ЦСКА отработают Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский.

Матч «Акрона» и «Крыльев Советов» прокомментируют Александр Аксёнов и Пётр Коптев.

На встрече «Ахмата» с «Пари НН» будут работать Олег Пирожков и Адам Ахмадов.

«Факел» и «Химки» прокомментируют Роман Нагучев и Владислав Будлянский.

«Краснодар» — «Оренбург» отработает Александр Неценко.

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