Стал известен список комментаторов 14-го тура РПЛ

Определены комментаторы матчей 14-го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Имена озвучили в телеграм-канале «Матч Премьер».
Так, на игре «Динамо» Москва — «Ростов» будут работать Роман Трушечкин и Дмитрий Жичкин.
«Локомотив» — «Рубин» сыграют под комментарии Константина Генича и Михаила Меламеда.
Встречу «Зенита» и махачкалинского «Динамо» прокомментируют Михаил Крестинин и Павел Богданов.
Дерби «Спартака» и ЦСКА отработают Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский.
Матч «Акрона» и «Крыльев Советов» прокомментируют Александр Аксёнов и Пётр Коптев.
На встрече «Ахмата» с «Пари НН» будут работать Олег Пирожков и Адам Ахмадов.
«Факел» и «Химки» прокомментируют Роман Нагучев и Владислав Будлянский.
«Краснодар» — «Оренбург» отработает Александр Неценко.