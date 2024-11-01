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Семшов: «Краснодар» по делу лидирует в РПЛ, команда переборола давление первого места

Семшов: «Краснодар» по делу лидирует в РПЛ, команда переборола давление первого места
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал лидерство ФК «Краснодар» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге.

«Посмотрим дальше, как «Краснодар» научился справляться с давлением первого места. В прошлом сезоне команда долго лидировала с отрывом, но потом начала терять очки. Сейчас «Краснодар» по делу находится на первой строчке — играют достаточно стабильно и немного заматерели. Они могут играть на результат.

Думаю, команда немного переборола давление лидерства в РПЛ. Впереди много туров и всё может поменяться. Нужно постараться идти на первом месте и делать отрыв перед паузой. Будет сложно, потому что есть команды, которые будут конкурировать с «Краснодаром», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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