Семшов: «Краснодар» по делу лидирует в РПЛ, команда переборола давление первого места

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал лидерство ФК «Краснодар» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге.

«Посмотрим дальше, как «Краснодар» научился справляться с давлением первого места. В прошлом сезоне команда долго лидировала с отрывом, но потом начала терять очки. Сейчас «Краснодар» по делу находится на первой строчке — играют достаточно стабильно и немного заматерели. Они могут играть на результат.

Думаю, команда немного переборола давление лидерства в РПЛ. Впереди много туров и всё может поменяться. Нужно постараться идти на первом месте и делать отрыв перед паузой. Будет сложно, потому что есть команды, которые будут конкурировать с «Краснодаром», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.