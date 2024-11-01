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Пау Кубарси высказался о неявке мадридского «Реала» на церемонию вручения «Золотого мяча»

Пау Кубарси высказался о неявке мадридского «Реала» на церемонию вручения «Золотого мяча»
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17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о том, что мадридский «Реал» не явился на церемонию вручения «Золотого мяча».

«Мы с Дани Ольмо отправились туда, не завоевав ни одной награды. Мы хотели присутствовать в тот момент, который важен для любого игрока. Даже если ты не выиграешь, попасть в топ-10-20 — это всё равно хорошо», — приводит слова Кубарси RAC1.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, однако в последний момент стало понятно, что трофей выиграет испанец. После этого мадридский «Реал» бойкотировал церемонию.

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