Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком», Николич уже пропитался армейским духом

Таранов: ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком», Николич уже пропитался армейским духом
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Дерби должно получиться хорошим, потому что и «Спартак» после неудачи с «Краснодаром» захочет реабилитироваться, и ЦСКА борется за верхние позиции в таблице. Дерби не может быть нехорошим. Должны быть искры и борьба. Я отдаю предпочтение ЦСКА, потому что армейцы будут играть дома, а «Спартак» всегда для них был главным раздражителем. Думаю, Николич уже пропитался армейским духом. ЦСКА должен выйти с полной самоотдачей», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Тошич рассказал, как долго адаптировался в ЦСКА после перехода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android