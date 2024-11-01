Таранов: ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком», Николич уже пропитался армейским духом

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Дерби должно получиться хорошим, потому что и «Спартак» после неудачи с «Краснодаром» захочет реабилитироваться, и ЦСКА борется за верхние позиции в таблице. Дерби не может быть нехорошим. Должны быть искры и борьба. Я отдаю предпочтение ЦСКА, потому что армейцы будут играть дома, а «Спартак» всегда для них был главным раздражителем. Думаю, Николич уже пропитался армейским духом. ЦСКА должен выйти с полной самоотдачей», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.