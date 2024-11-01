Агент Абены: у Миенти всё идёт хорошо в России

Футбольный агент Менно Гренвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» Миенти Абены, высказался об адаптации своего клиента в России. Он считает, что у Абены в московском клубе всё идёт хорошо.

«Никаких проблем, у Миенти всё идёт хорошо в России», — приводит слова Гренвельда Metaratings.

Напомним, Миенти Абена перешёл в московский «Спартак» в летнее трансферное окно. На его счету пять матчей в Российской Премьер-Лиге. Многие эксперты и болельщики критикуют суринамского защитника за частые ошибки. При этом ранее в СМИ появлялась информация, что на трансфере Абены настоял лично главный тренер «Спартака» Деян Станкович.