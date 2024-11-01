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Тошич: награда лучшему молодому футболисту Азии придаст Файзуллаеву стимул

Тошич: награда лучшему молодому футболисту Азии придаст Файзуллаеву стимул
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о хавбеке армейцев и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

«До приезда Файзуллаева я вообще его не знал. Прошлый сезон для него стал первым [в команде], кажется, очень удачным в личном плане, но команда закончила его не очень хорошо. Сам же он себя проявил, и вижу, что стал лидером, берёт ответственность на себя.

Что касается награды, она даст ему дополнительный стимул, но, когда начинается игра, ты забываешь про всё и стараешься помочь своей команде. Так что не думаю, что выигрыш этой награды станет ключевой ролью», — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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