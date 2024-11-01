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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера. Контракт португальца с «красными дьяволами» будет рассчитан до июня 2027 года. Также в соглашении сторон есть опция пролонгации ещё на один сезон.

Аморим приступит к работе с командой 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить командой до прихода на тренерский мостик Рубена.

«Рубен Аморим — один из самых интересных и высоко оцениваемых молодых тренеров в европейском футболе», — характеризует португальца пресс-служба «МЮ».

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с португальским тренером Рубеном Аморимом.

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