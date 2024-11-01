Сборная Сирии приедет в Россию основной командой

В федерации футбола Сирии сообщили, что национальная команда приедет в Россию с основным составом игроков.

«В матче с Россией сыграет сборная Сирии. В состав команды входят элитные профессиональные игроки, которые выступают как в Сирии, так и за её пределами», — сообщили в пресс-службе федерации футбола Сирии корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, товарищеский матч Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Начало трансляции запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.