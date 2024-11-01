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Парфёнов: у «Спартака» мало приятного — в дерби с ЦСКА на кону важнейшие три очка

Парфёнов: у «Спартака» мало приятного — в дерби с ЦСКА на кону важнейшие три очка
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о предстоящем матче красно-белых с ПФК ЦСКА. Московское дерби состоится в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаю по себе, что дерби — это дерби. Там вообще без разницы, на каком месте ты находишься. В таком матче многие вещи уходят на второй план. Надеюсь, что будет яркая и боевитая игра со стороны «Спартака» и ЦСКА. У «Спартака» сейчас мало приятного — команде нужно догонять лидеров в таблице. Несмотря на то что это дерби, очки никто не отменял. На кону важнейшие три очка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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