Парфёнов: у «Спартака» мало приятного — в дерби с ЦСКА на кону важнейшие три очка

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о предстоящем матче красно-белых с ПФК ЦСКА. Московское дерби состоится в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября.

«Знаю по себе, что дерби — это дерби. Там вообще без разницы, на каком месте ты находишься. В таком матче многие вещи уходят на второй план. Надеюсь, что будет яркая и боевитая игра со стороны «Спартака» и ЦСКА. У «Спартака» сейчас мало приятного — команде нужно догонять лидеров в таблице. Несмотря на то что это дерби, очки никто не отменял. На кону важнейшие три очка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.