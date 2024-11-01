Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: любая расслабленность «Краснодара» может сыграть злую шутку в игре с «Оренбургом»

Таранов: любая расслабленность «Краснодара» может сыграть злую шутку в игре с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нужно поосторожнее относиться к таким соперникам, как «Оренбург», и к другим командам внизу таблицы, потому что любая расслабленность может сыграть злую шутку с клубами, которые ставят перед собой самые высокие задачи. «Краснодару» нельзя расслабляться и всегда нужно доказывать свою состоятельность.

Мусаев найдёт подходящие слова и инструменты, чтобы команда продолжила свой победный путь. Насколько давление первого места научило «Краснодар» — покажут дальнейшие матчи. Но сегодня команда выглядит более уверенно, нежели в прошлом сезоне», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android