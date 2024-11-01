Таранов: любая расслабленность «Краснодара» может сыграть злую шутку в игре с «Оренбургом»

Бывший российский футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом».

«Нужно поосторожнее относиться к таким соперникам, как «Оренбург», и к другим командам внизу таблицы, потому что любая расслабленность может сыграть злую шутку с клубами, которые ставят перед собой самые высокие задачи. «Краснодару» нельзя расслабляться и всегда нужно доказывать свою состоятельность.

Мусаев найдёт подходящие слова и инструменты, чтобы команда продолжила свой победный путь. Насколько давление первого места научило «Краснодар» — покажут дальнейшие матчи. Но сегодня команда выглядит более уверенно, нежели в прошлом сезоне», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.