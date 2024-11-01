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Каштанов — о посещаемости матчей РПЛ: вот зачем эти «Химки» нужны? Для чего?

Каштанов — о посещаемости матчей РПЛ: вот зачем эти «Химки» нужны? Для чего?
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Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал российские клубы за низкую посещаемость футбольных матчей.

«Я сам из Брянской области, из Дятьково. И там на команду КФК приходит по 1000 человек. Понятное дело, что это КФК, огород, мало кому интересно, но всё равно собирается 1000 человек. А я вот играл за «Урал», и на матче бывало по 230 зрителей. Или вот «Химки» и их 300 человек на трибунах. Вот и зачем эти «Химки» нужны? Для чего это всё?» — приводит слова Каштанова Legalbet.

Каштанову 28 лет. За «Факел» нападающий выступает на правах аренды, в прошлом сезоне Алексей играл за «Урал». «Факел» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с «Химками» на домашней арене. Игра состоится 3 ноября, стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 мск.

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