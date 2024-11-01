Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Динамо» и «Ростова»

На матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» ожидается около 12 тыс. болельщиков, сообщает «РБ Спорт».

Встреча состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).