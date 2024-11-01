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Тренер «Ливерпуля» Слот: как я расслабляюсь? Играю в падел-теннис!

Тренер «Ливерпуля» Слот: как я расслабляюсь? Играю в падел-теннис!
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как проводит свободное время.

«Я играю в падел-теннис с сотрудниками. У нас было два международных перерыва и ещё один впереди — во время этих перерывов у меня есть возможность расслабиться», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее нидерландский специалист работал во главе «Фейеноорда», «Ливерпуль» Слот возглавил прошлым летом. Мерсисайдцы после девяти туров английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном».

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