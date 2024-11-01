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«Спартак» принял решение по Виллиану Жозе — источник

«Спартак» принял решение по Виллиану Жозе — источник
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Московский «Спартак» принял решение по нападающему Виллиану Жозе. Так, красно-белые готовы расстаться с 32-летним бразильцем, сообщает Metaratings.

Согласно сведениям источника, испанский «Лас-Пальмас» не связывался на со «Спартаком» для обсуждения трансфера Жозе. Ранее об интересе клуба к форварду красно-белых сообщали испанские СМИ.

Отмечается, что сам Виллиан Жозе не горит желанием покидать «Спартак», его всё устраивает в клубе. Он получает достаточно внушительную зарплату — € 1,7 млн в год.

Контракт Жозе с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. За 11 матчей в составе «Спартака» он забил всего один гол.

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