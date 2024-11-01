Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов: не удивляет лидерство «Краснодара» — они поняли, что могут бороться за золото

Парфёнов: не удивляет лидерство «Краснодара» — они поняли, что могут бороться за золото
Комментарии

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» возглавляют турнирную таблицу по итогам 13 туров, опережая действующего чемпиона («Зенит») на три очка.

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара» в этом сезоне. Команда достаточно ровно прошла в предыдущем чемпионате, но в концовке они чуть-чуть сами упустили золото. Однако «быки» почувствовали, что можно бороться за чемпионство, ведь у них сбалансированная команда. Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android