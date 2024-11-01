Парфёнов: не удивляет лидерство «Краснодара» — они поняли, что могут бороться за золото

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» возглавляют турнирную таблицу по итогам 13 туров, опережая действующего чемпиона («Зенит») на три очка.

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара» в этом сезоне. Команда достаточно ровно прошла в предыдущем чемпионате, но в концовке они чуть-чуть сами упустили золото. Однако «быки» почувствовали, что можно бороться за чемпионство, ведь у них сбалансированная команда. Если для кого-то это сюрприз, то для меня — нет», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.