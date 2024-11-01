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Александр Мостовой: ЦСКА выглядит получше «Спартака», но дерби всегда непредсказуемо

Александр Мостовой: ЦСКА выглядит получше «Спартака», но дерби всегда непредсказуемо
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Спартаком».

«Фаворита в предстоящем дерби нет даже с учётом того, что «Спартак» в последнем матче выиграл, а ЦСКА не смог победить «Факел». Это ни о чём не говорит: в одной игре можно благодарить футболистов «Пари НН», в другой — «Факел» просто выстоял, обороняясь всю игру. Трудно оценивать состояние команд. Уже начинают вмешиваться погодные условия. ЦСКА выглядит получше «Спартака», но дерби всегда непредсказуемо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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