Пьянич рассказал, что об Акинфееве знают в Европе

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич, имеющий богатый опыт игры в зарубежных клубах, рассказал, что в Европе знают о легенде армейцев и сборной России Игоре Акинфееве. Босниец заявил, что считает Акинфеева лучшим вратарём в России.

— Насколько хорошо Игорь Акинфеев известен в Европе?

— Мы знаем его как человека, который провёл всю свою карьеру в одном клубе. Игорь был первым номером в сборной много лет. Это настоящая легенда ПФК ЦСКА, и, конечно, в Европе он прекрасно знаком многим. Он действительно лучший вратарь в России, — приводит слова Миралема Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, Пьянич перешёл в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента.