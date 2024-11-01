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Пьянич рассказал, что об Акинфееве знают в Европе

Пьянич рассказал, что об Акинфееве знают в Европе
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Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич, имеющий богатый опыт игры в зарубежных клубах, рассказал, что в Европе знают о легенде армейцев и сборной России Игоре Акинфееве. Босниец заявил, что считает Акинфеева лучшим вратарём в России.

— Насколько хорошо Игорь Акинфеев известен в Европе?
— Мы знаем его как человека, который провёл всю свою карьеру в одном клубе. Игорь был первым номером в сборной много лет. Это настоящая легенда ПФК ЦСКА, и, конечно, в Европе он прекрасно знаком многим. Он действительно лучший вратарь в России, — приводит слова Миралема Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, Пьянич перешёл в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента.

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