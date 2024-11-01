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Пьянич — о переезде в Россию: я убеждён, что сделал правильный выбор

Пьянич — о переезде в Россию: я убеждён, что сделал правильный выбор
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Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич назвал правильным выбором свой переезд в Россию в условиях отстранения от международных турниров.

— Как ты считаешь, может ли твой пример поспособствовать приезду других футбольных звезд в Россию?

— Я убежден, что сделал правильный спортивный выбор, перейдя в большой российский клуб. И каждому, кому будут нужны мои советы, я с радостью расскажу о позитивных моментах здесь, — приводит слова Миралема Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, несколько лет до переезда в Россию Пьянич выступал в ОАЭ. До этого он защищал цвета «Барселоны», «Ювентуса» и ряда других европейских клубов.

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