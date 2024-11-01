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Зоран Тошич: у ЦСКА есть преимущество перед «Спартаком» из-за тренера

Зоран Тошич: у ЦСКА есть преимущество перед «Спартаком» из-за тренера
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о предстоящем матче армейцев со «Спартаком».

«У меня первый раз появилась возможность посмотреть дерби вживую, более того, на стадионе ЦСКА. До этого только играл, а после ЦСКА жил в других странах. Решил приехать и посмотреть на свою любимую команду. Что касается самой игры, то дерби — всегда особенный матч. Сейчас, наверное, ЦСКА находится в немного лучшем состоянии, чем «Спартак». Но и у них тоже хорошая команда — будет интересно. Однако я как болельщик и бывший игрок ЦСКА верю в победу армейцев.

У ЦСКА есть два-три усиления, по сравнению с прошлым сезоном. У «Спартака» больше новых игроков, тренер тоже новый, который первый раз работает в России. Тренер ЦСКА уже выигрывал трофеи в России, очень хорошо знает язык, чемпионат, команды и игроков. У ЦСКА есть преимущество перед «Спартаком» из-за тренера. Думаю, ЦСКА подходит в лучшем положении», — сказал Тошич в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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