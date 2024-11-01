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Зоран Тошич сравнил составы ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Зоран Тошич сравнил составы ЦСКА и «Спартака» перед дерби
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Бывший вингер ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич сравнил составы армейцев и «Спартака» перед матчем 14-го тура РПЛ.

— «Спартак» покупал игроков за большие деньги. У ЦСКА такого нет, большинство игроков пришли бесплатно, арендой или за маленькую стоимость. Смотрел матчи «Спартака», у них есть очень хорошие игроки, есть скамейка, поэтому больше вариантов, чем у ЦСКА. Но у армейцев стабильный состав, поменялось только несколько позиций. Футболисты играют больше времени вместе. Всё как всегда. У ЦСКА такая политика — развивает игроков и продаёт их.

— При этом ЦСКА пока идёт выше. Грамотнее тратят деньги?
— Сейчас выше, а в прошлом «Спартак» был на пятом, а ЦСКА – на шестом. Эта политика клуба ещё со времён, когда я там играл. Помимо Гайча и Фукса, со времён Витиньо больше не было дорогих покупок. ЦСКА в этом плане работает поспокойнее, — сказал Тошич в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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